Vijf gewonden bij schietpartij dichtbij Frans-Luxemburgse grens

Bij een schietpartij nabij de Frans-Luxemburgse grens zijn zaterdag vijf gewonden gevallen. Drie onder hen zijn er zwaar aan toe, melden de autoriteiten. Het geweld vond plaats in de stad Villerupt en in een naburige gemeente.

Een gemaskerde man schoot vanuit een voertuig voordat hij op de vlucht sloeg, zegt Guillaume Petitclair, adjunct-burgemeester van Villerupt. Drie gewonden werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij een van het is de situatie levensbedreigend.

In Villerupt “zijn er vier gewonden, twee van hen ernstig, een van hen is zojuist door de hulpdiensten per vliegtuig vervoerd”, aldus Petitclair. “Het zijn drie jonge mannen en een jonge vrouw, waarschijnlijk tussen de vijftien en twintig jaar oud.”

“Er zijn vier slachtoffers in Meurthe-et-Moselle en één in Moselle”, bevestigde de secretaris-generaal van de prefectuur van Meurthe-et-Moselle, Julien Le Goff. Hij wees erop dat de stad Villerupt op de grens van de twee departementen ligt.

Volgens een bron zou de schietpartij verband kunnen houden met drugshandel, wat het onderzoek zal moeten uitwijzen. Het is toevertrouwd aan de gerechtelijke politie van Metz.