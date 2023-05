Thierry Neuville komt dicht bij tweede plaats in Rally van Portugal

Thierry Neuville is voorlopig derde in Portugal. — © Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

Zeven chronoritten, goed voor net geen 150 kilometer tegen de klok, kregen de overblijvers van het WRC-peloton op de tweede dag voorgeschoteld. Dat pelotonnetje verloor al snel nog een kandidaat voor het podium, toen de Fransman Loubet samen met zijn Belgische co Nicolas Gilsoul kort voor het eind van de tweede proef met zijn Ford in het decor verdween.

Dat zorgde voor meteen voor heel wat minder druk op de schouders van Thierry Neuville. Al snel werd immers duidelijk dat er tegen Kalle Rovanperä niets te beginnen viel, waardoor de strijd om de twee resterende podiumplaatsen nu onder de drie Hyundai-rijders zouden worden verdeeld.

Dat opent mogelijkheden voor teamorders op de slotdag. Teamorders die altijd in het voordeel van Neuville moeten uitdraaien. Teammaats Esapekka Lappi (op respectabele achterstand van Neuville in de WK-tussenstand) en Dani Sordo (de Spanjaard rijdt niet eens het volledige kampioenschap) hebben in de strijd om de wereldtitel immers weinig in de pap te brokken.

In afwachting van die ingreep op zondag bleef het Hyundai-trio op de tweede dag wat verder bakkeleien, zonder echt grote risico’s te nemen. “Ik probeer van alles uit. Soms werkt het, soms niet”, stelde Neuville nadat hij in één proef plots acht tellen sneller bleek dan Lappi. “Maar als er echt geen grip is, dan mis ik nog duidelijk wat vertrouwen. Dan schuiven we alle kanten op.”

Aan het eind van de dag tikte Neuville uiteindelijk als derde aan, op 1’08 van leider Rovanperä. Maar zoals gezegd, het kloofje met tweede Dani Sordo (11 seconden) kan door een tussenkomst van de Hyundai-teamleiding vlot worden gedicht. Een tweede plaats in Portugal – wat hem ook in de WK-tussenstand de tweede plek kan opleveren – lijkt Neuvilles deel te worden.