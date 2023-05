Discotheek uitgebrand aan Louizalaan in Elsene

Aan de Louizalaan in Elsene is zaterdagnamiddag een discotheek in vlammen opgegaan. Daarbij zijn weliswaar geen gewonden gevallen. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brandweer werd omstreeks 17.30 uur verwittigd van de brand in de discotheek. Die was gevestigd in een bijgebouw van een gebouw waar zich ook een woning en een restaurant bevonden.

“In de woning en het restaurant zal wat opgeruimd moeten worden, maar die hebben weinig schade opgelopen en zijn nog volledig bruikbaar”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De discotheek in volledig onbruikbaar. Tijdens de bluswerken is een brandweerman ten val gekomen en lichtgewond geraakt, maar hij kan zijn dienst voortzetten. In het gebouw waar de brand woedde, was niemand aanwezig. Even werd er gevreesd dat er twee mensen vermist waren, maar dat bleek niet te kloppen.”