“Dit is niet Britney”: Britney Spears-fans maken zich opnieuw zorgen door “bizarre” video op Instagram

Fans van Britney Spears zijn - opnieuw - bezorgd. Sinds de popster haar vrijheid heeft herwonnen, is ze erg actief op sociale media. Ze post vaak video’s en foto’s waar ze (half)naakt op staat of waarin ze danst, maar er wordt druk gespeculeerd over de echtheid van die beelden.

Eén fan is van mening dat een van haar meest recente video’s voor een greenscreen is gemaakt, met een achtergrond die achteraf werd toegevoegd. Maar een andere fan ging nog verder met haar analyse en is er nu van overtuigd dat Britney niet zelf de hoofdrol speelt, maar dat het iemand is die een filter gebruikt om op haar te lijken. “Slechts één frame, het is makkelijk te missen”, klinkt het. “Maar dit is niet Britney.”