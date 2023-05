Meegereisde fans zijn misnoegd en eisen verklaring van spelers na wanprestatie van AC Milan bij degradatiekandidaat

Het werd zaterdagavond allerminst een positieve generale repetitie voor AC Milan met het oog op de terugmatch tegen Inter in de Champions League. De Rossoneri gingen met 2-0 de boot in bij degradatiekandidaat Spezia en mochten het gaan uitleggen bij de meegereisde fans.

Alexis Saelemaekers, die de persoonlijke eer kreeg om het Doelpunt van de Maand april te hebben gemaakt in Italië, stond samen met Divock Origi aan de aftrap bij Milan. Charles De Ketelaere en Aster Vranckx zaten op de bank.

Met het oog op de CL-terugmatch tegen Inter volgende week dinsdag kreeg Olivier Giroud wat rust. Maar buiten een bal van Sandro Tonali op de paal en een poging van Theo Hernandez maakte Milan weinig indruk. Beide ploegen gingen rusten zonder te scoren.

In minuut 64 verving De Ketelaere Alexis Saelemaekers. Er volgden nog drie wissels, onder meer Giroud kwam erin. Nadien kwam Spezia meer in de wedstrijd. Wanneer een doelpoging van de thuisploeg het doelhout raakte na een hoekschop, profiteerde Wisniewski om de rebound af te werken. Met een prachtige vrije trap duwde Salvatore Esposito Milan tien minuten later helemaal kopje-onder. Een verslagen Milan probeerde de eer nog te redden, maar Spezia verdedigde goed en hield stand.

Praten met aanhang

Na de achtste nederlaag van het seizoen mochten de troepen van Stefano Pioli het gaan uitleggen bij de meegereisde fans. Zij zien hun club met 61 punten nog steeds de vijfde plek in het klassement bezetten, al kan AS Roma zondag op gelijke hoogte komen.

Spezia doet een prima zaak in de strijd om het behoud. Met een totaal van 30 punten, evenveel als Hellas Verona, staan ze momenteel achttiende, de eerste degradatieplaats. In de resterende drie wedstrijden van de Serie A heeft Spezia nog de kans om uit de gevarenzone te ontsnappen.

De beelden: