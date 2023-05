Robot onderzoekt “onregelmatigheden” in riolering en stuit op onverwachte gast

Nadat er in het Amerikaans Oviedo een reeks kuilen in de weg verscheen, besloot de stad om een onderzoek uit te voeren. Ze lieten een robot in de riolering speuren naar de “onregelmatigheden” die dit zouden kunnen veroorzaken. Tot hun grote verbazing stuitte hun robot op een alligator, van maar liefst anderhalve meter lang. “Maar goed dat we robots hebben om dit werk te doen”, klinkt het.