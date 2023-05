Artuur Peters finisht 8ste in World Cup finale en pakt met Bram Sikkens in K2 een tweede finaleticket

Op de derde dag van de World Cup regatta werd in Szeged gepeddeld voor de eerste medailles. Eén Belg startte in zo’n A-finale. Artuur Peters finishte daarin achtste. Een ietwat tegenvallend resultaat voor de Belgische topkajakker die in die K1 1000m zesde finishte op het WK 2022. Artuur nam enkele uren later meteen sportieve weerwraak in de eerste kans die hij daartoe kreeg. Samen met zijn K2 teamgenoot Bram Sikkens pakte hij zijn tweede finaleticket in de K2 500m. Voor het duo meteen de eerste keer dat zij op zo’n World Cupregatta de top negen haalt.

Artuur Peters moest het in zijn finale opnemen tegen de Hongaarse Olympisch kampioen en regerend wereldkampioen Balint Kopasz, zijn landgenoot Adam Varga, zilver in Tokio en de Portugees Fernando Pimenta, die de derde man van het Olympisch erepodium. Artuur miste compleet zijn start en kwam na 250m pas als negende en laatste door. Halfweg startte de 26-jarige Neerpeltenaar een achtervolging op die hem uiteindelijk een achtste plaats zou opleveren en hem zelfs tot op minder dan twee seconden van Balint Kopasz loodste. De wereldkampioen moest zich weliswaar tevreden stellen met een derde plaats. Hij bleek drie seconden trager dan de verrassende winnaar Adam Varga en twee seconden dan Fernando Pimenta. “Artuur voelde zich deze ochtend niet lekker, maar had toch wel het karakter om zijn finale af te werken en deed dat zelfs met een eervol resultaat”, stelde technisch directeur Maarten De Wilde vast. Twee en een half uur later moest Artuur Peters voor zijn tweede opdracht het water op: de voorwedstrijd in het Olympische K2 500m samen met zijn Mechelse teamgenoot Bram Sikkens. De Belgen sloten hun voorwedstrijd met een vierde plaats en een vijftiende besttijd op 58 teams, ruimschoots snel genoeg om door te stoten tot de halve finale. Daarin gingen Peters en Sikkens verrassend sterk op hun elan door. Zij finishten tweede na de Portugezen Ribeiro - Batista, 5de op het WK 2022, maar wel voor de Italianen Burgo - Schera, de vicewereldkampioenen in de K2 1000m.Voor Artuur en Bram betekende dit meteen hun eerste ticket voor een A-finale en dat in een olympisch nummer.

In het Belgisch kamp was het daarna uitkijken naar de prestatie van zus Hermien Peters en Lize Broekx, de regerende bronzen WK-medaillewinnaars. De twee topkajakkers uit Neerpelt openden weifelend hun tornooi met een derde plaats en een negende besttijd. Voldoende voor een plaats in de halve finale, maar ook daarin bleven Hermien en Lize nipt onder de verwachtingen. Zij finishten vijfde en dat betekende ondanks alweer een negende besttijd toch maar een plaats in de B-finale (10de tot 18de plaats). De Zweedse kajaksters Stensils - Wikberg ontpopten zich met een tweede plaats tot de revelatie in dat nummer, want vorig jaar pas achtste in het WK. Ze finishten tweede na de Poolse winnaars Katt - Wisniewska en voor de Australiërs Harlen - Drobot, het derde team dat een finaleticket op zak stak. Hermien Peters en Lize Broekx peddelen dus zondag om 10.45 uur hun B-finale, Artuur Peters en Bram Sikkens starten hun A-finale op om 11.41 uur.

De resultaten:

Seniors mannen.

K1 1000m.

A-finale:

1. Adam Varga (Hon) 3:33.10

2. Fernando Pimenta (Por) 3:34.67

3. Balint Kopasz (Hon) 3:36.63

4. Thomas Green (Aus) 3:37.19

5. Jakob Thordsen (Dui) 3:37.54

6. Francisco Cubelos (Spa) 3:37.55

7. Daniel Johnson (GBr) 3:38.44

8. ARTUUR PETERS (BEL) 3:38.52

9. Rene Polulsen (Den) 3:42.92

Artuur Peters (Neerpelt WC) sluit zijn World Cuptoernooi in K1 1000m af met een 8ste plaats op 60 kajakkers.

K2 500m : 58 teams, zeven voorwedstrijden, eerste vijf plaatsen zich voor de halve finale.

Derde voorwedstrijd:

1. Frank - Florstedt (Dui) 1:29.60

2. Ferkins - Imrie (NZl) 1:30.24

3. Lindberg - Nathell (Zwe) 1:30.63

4. SIKKENS - PETERS (BEL) 1:30.76

Bram Sikkens (KCC Mechelen) en Artuur Peters (Neerpelt WC) klokten de 15de besttijd en plaatsen zich voor de halve finale.

Halve finale: 36 teams, vier halve finaleraces, eerste twee plaatsen zich voor de A-finale.

Eerste halve finalerace:

1. Ribeiro - Batista (Por) 1:28.58

2. SIKKENS - PETERS (BEL) 1:29.71

3. Burgo - Shera (Ita) 1:29.99

Bram Sikkens (KCC Mechelen) en Artuur Peters (Neerpelt WC) klokten de 7de besttijd en plaatsen zich voor de A-finale.

Seniores Vrouwen.

K2 500m: 43 teams, vijf voorwedstrijden, eerste vijf plaatsen zich voor de halve finale.

Tweede voorwedstrijd:

1. Pelachs - Lazkano (Spa) 1:43.58

2. Briones - Gutierrez (Mex) 1:44.45

3. PETERS - BROEKX (BEL) 1:44.46

Hermien Peters (Neerpelt WC) en Lize Broekx (Neerpelt WC) klokten de 9de tijd en plaatsen zich voor de halve finale.

Halve finale: 27 teams, eerste drie plaatsen zich voor de A-finale.

Tweede halve finalerace:

1. Klatt - Wisniewska (Pol) 1:42.41

2. Stensils - Wikberg (Zwe) 1:43.86

3. Harlen - Drobot (Aus) 1:44.01

4. Li - Sun (Chn) 1:44.34

5. PETERS - BROEKX (BEL) 1:44.75

Hermien Peters (Nerepelt WC) en Lize Broekx (Neerpelt WC) klokten de 9de tijd en plaatsen zich voor de B-finale (10de tot 18de plaats).