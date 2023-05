Thomas Detry wordt naar tweede plaats voortgestuwd op Soudal Open: “Het voelt aan als ‘Tiger crowd’”

Na 54 holes op het Soudal Open blijft de Zweed Simon Forsström leider (-15). In zijn spoor volgt Thomas Detry op een slag (-14). Pakt de 30-jarige Brusselaar morgen zijn eerste zege op een ‘main tour’ en krijgen we na 1956 en Flory Van Donck opnieuw een Belgische winnaar?

Het Soudal Open 2023 lijkt een tweestrijd te worden tussen de Zweed Simon Forsström (-15) en onze landgenoot Thomas Detry (-14). De 34-jarige Zweed uit Stockholm zag het verschil na 54 holes gehalveerd tot een slag. Dat kwam omdat Thomas Detry een bogeyloze kaart inleverde in 66 slagen (-5). “Het was een kwaliteitsvolle dag”, oordeelde Thomas Detry. “Ondanks eenzelfde score als gisteren vond ik dat het vlotter verliep.”

Je zag dat het nummer 90 van de wereld voortgestuwd werd door zijn thuispubliek. “Het voel aan of ik als ‘Tiger crowd’ meemaak. Het is een ongelooflijke atmosfeer en elk handgeklap komt driemaal zo hard binnen.”

Maar kan Detry de druk aan om zijn eerste zege op een ‘main tour’ te pakken? “Ik ben niet gefocust op het winnen zelf maar op mijn beste golf af te leveren. Ik weet immers niet wat het meest voor mij zou betekenen: een titel pakken of winnen voor eigen publiek”, aldus Detry.

© BELGA

Na Detry is Kristof Ulenaers de beste landgenoot. De 24-jarige Heusdenaar volmaakte de 18 holes in 68 slagen (-3). Met zijn totaal van -6 klimt hij op naar de 30ste plaats. “Ik ben een tevreden man”, glimlachte Kristof Ulenaers. “Desondanks deze dagscore was de ‘ball striking’ iets minder zuiver. Maar ik ben blijven vechten. Nu nog morgen goed door komen”, sloot Ulenaers af.

Alan De Bondt maakt een reuzesprong in het klassement en dit dankzij een dagscore van 68 slagen (-3). De 26-jarige Antwerpenaar springt van plaats 60 naar 43. “Het was een goede ronde met ten opzichte van gisteren iets minder fouten”, oordeelde Alan De Bondt. “Vooral de laatste negen waren supertof omdat ondanks het vroege afslaguur toch een pak publiek is komen opdagen. Bedankt daarvoor”, gaf De Bondt nog mee.

Voor Kevin Hesbois was het de tweede maal dat hij de cut haalde op de Belgische manche van de DP World Tour. Met de derde dag in 72 slagen (+1) komt de 32-jarige Mechelaar uit op een totaal van -1 en de 67ste stek. “Mijn schitterende start werd teniet gedaan door een referee die me kwam klagen dat we te traag speelden”, keek Kevin Hesbois terug. “Dat heeft mij een beetje uit mijn lood geslagen. Al bij al ben ik content en kan ik morgen nog eens extra genieten”, aldus Hesbois.

Als enige amateur maakte Jarno Tollenaire zijn derde ronde vol in 73 slagen (+1) en staat met een totaal van +2 op de 70ste plaats. “Door alle emotie van de afgelopen 12 uur, ben ik fysiek moe,”, gaf Jarno Tollenaire toe die zijn eerste cut haalde op de DP World Tour. “Ik heb er enorm van genoten. Nu ga ik een dutje doen zodat ik de slotdag fris kan aanvatten”, sloot Tollenaire af.

Stand :

1. Simon Forsström 64 + 67 + 67 = 198 (-15)2. Thomas Detry 67 + 66 + 66 = 199 (-14)3. Julien Brun 67 + 67 + 67 = 201 (-12)Jens Dantorp 65 + 69 + 67 = 201 (-12)

Overige Belgen:

30. Kristof Ulenaers 70 + 69 + 68 = 207 (-6)43. Alan De Bondt 71 + 69 + 68 = 208 (-5)67. Kevin Hesbois 71 + 69 + 72 = 212 (-1)70. Jarno Tollenaire 71 + 69 + 73 = 213 (par)