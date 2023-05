Angleur

Een jeugdwedstrijd tussen Standard en KRC Genk is zaterdagvoormiddag ontaard. Aanleiding zou een racistische opmerking van de scheidsrechter naar een Genkse jeugdspeler zijn geweest. In het tumult incasseerde Genk-trainer Achraf Hanzaz (33) een vuistslag in het gezicht. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis.