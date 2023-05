AA Gent legt Cercle Brugge dankzij hattrick van sensatie Gift Orban over de knie en kan winst in Europe Play-offs al ruiken

“In Play-Off 2 is het ook plezant”, zongen de Gentse fans op bezoek bij Cercle Brugge. Gift Orban kan het ook best wel pruimen die Europe Play-Offs want de Nigeriaan pakte nog maar eens uit met een hattrick. Dankzij een negen op negen lijkt AA Gent nu echt wel op weg naar een negende opeenvolgend Europees ticket.

Bij Cercle Brugge keerde Daland terug in de basiself van Muslic, terwijl Van der Bruggen zich moest tevreden stellen met een plekje op de bank. Marcelin moest in extremis ziek afhaken. De Buffalo’s moesten het stellen zonder Okumu en Odijdja. Hierdoor verscheen Hjulsager – terug fit na blessureleed – verrassend aan de aftrap, terwijl Castro-Montes links achterin begon in een 4-4-2-formatie.

Cercle begon heel gretig en dat resulteerde in de eerste twee minuten al meteen in twee hoekschoppen. De eerste grote doelkans was evenwel van Gentse makelij: Samoise bediende knap Orban maar de Nigeriaan besloot in één tijd voorlangs. Cercle liet zich niet onbetuigd maar Ueda werd door Nardi afgeblokt.

De kansen stapelden zich in het openingskwartier werkelijk op: Kums speelde knap Hjulsager vrij maar de Deen besloot op Majecki, terwijl een afstandspoging van De Sart kracht miste om de Cercle-goalie te verontrusten. Aan de overkant moest Nardi dan weer vol aan de bak bij een knappe poging van Deman. Cercle bleef dreigen en na een razendsnelle tegenaanval besloot Siquet ietwat onbesuisd naast.

Halfweg de eerste helft viel Cercle Brugge plots met tien: Ravych werkte Orban tegen de grond en pakte zijn tweede gele kaart van de partij. Bij de Vereniging reageerden ze furieus omdat zij voorafgaand aan deze fase een foute ingooi hadden opgemerkt langs Gentse zijde. Groen-zwart voelde zich duidelijk tekort gedaan door ref Lardot en VAR De Cremer die ook al niet tussenbeide kwam. Muslic trok erg hard van leer tegen Lardot en dat kwam de Oostenrijker op een gele kaart te staan.

© Isosport

Gent had nu duidelijk het momentum en probeerde ook snel te profiteren van die numerieke meerderheid maar Cuypers besloot op aangeven van Hong over. Even later verstuurde opnieuw Hong een heerlijke pass richting Orban maar opnieuw liet de Gentse revelatie de wenkende kans onbenut. Het leek niet de avond van Orban te worden want een minuutje later liet hij een nieuwe mogelijkheid liggen.

De Buffalo’s kregen het echt niet cadeau want een herschikt Cercle slaagde er bijzonder snel in om het evenwicht te herstellen maar toen Kums vanop rechts Cuypers aanspeelde, trof de Gentse topschutter wel raak (0-1), het tweeëntwintigste doelpunt al voor de Luikenaar in de vaderlandse voetbalcompetitie. Een gouden doelpunt meteen ook voor AA Gent dat zo met een voorsprong de rust in kon gaan.

© BELGA

Na rust bracht Muslic ex-Buffalo Van der Bruggen voor Gboho maar bij de eerste Gentse doelkans was het meteen raak: Kums speelde Orban vrij in de Brugse zestien en hoewel Cuypers uitstekend was gevolgd ging het Gentse fenomeen gewoon zijn eigen kans en verschalkte een totaal verraste Majecki met een rake trap in de korte hoek (0-2).

Bij Gent wilde men nu uiteraard de partij rustig uitspelen maar bij de thuissspelers borrelden toch wat frustraties. Somers ging nogal fors door op Torunarigha en die had flink wat verzorging nodig maar de Duitser kon uiteindelijk toch verder. Iets voor het uur verving Vanhaezebrouck de moegestreden Hjulsager door Tissoudali. Cuypers kwam zo, in steun van het duo Orban-Tissoudali, op de tien terecht.

Ondertussen werd het allemaal een tikje onvriendelijk. De sfeer tussen de spelers werd zelfs wat grimmig maar alles was definitief beslist toen Tissoudali - op aangeven van De Sart - het overzicht behield en Orban zijn tweede goal van de partij aanbood. 0-3, de Buffalo’s hadden hun derde opeenvolgende zege in de Europe Play-Offs op deze manier al na 64 minuten op zak.

© BELGA

Zo konden de Gentse bezoekers meteen ook al wat energie sparen met het oog op de volgende partij, volgende week zaterdag wanneer ze het opnieuw opnemen tegen Cercle Brugge. Orban dacht nog niet aan uitbollen en toen Piatkowski de Brugse buitenspelval aan gort speelde met een strakke lange bal, had de Nigeriaan zijn hattrick beet (0-4). Even later waagde ook Tissoudali zijn kans maar hij trof de buitenkant van de paal.

Het bleef wel boeiend want aan de overkant van het veld trof Denkey ook al het doelhout. Bij die fase raakte Gent-doelman Nardi wel geblesseerd na een ongelukkig contact met zijn ploegmakker Torunarigha. Nardi kon niet verder en werd in het doel bij Gent vervangen door Roef. De jonge Lagae vierde bovendien ook nog zijn debuut als vervanger van Castro-Montes.

De Buffalo’s bleven ondertussen vrolijk combineren en de laatste kansen waren nog voor Cuypers maar die besloot eerst op pass van Tissoudali naast en kwam even later op aangeven van de immer bedrijvige Orban een voetje te kort om zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen te duwen. Het deed er allemaal niet meer toe. De Gentse zege was een feit en de Europese droom van de Buffalo’s komt zo weer wat dichterbij.

Cercle Brugge: Majecki, Popovic, Ravych, Daland ; Siquet (69’ Decostere), Abu Francis (65’ Denkey), Lopes (81’ Vanhoutte), Deman ; Somers, Ueda (69’ Hotic), Gboho (46’ Van der Bruggen)

AA Gent: Nardi (81’ Roef); Samoise, Piatkowski, Torunarigha, Castro-Montes (81’ Lagae); Kums, De Sart, Hong (86’ Fofana), Hjulsager (59’ Tissoudali); Orban, Cuypers

Doelpunten: 42’ Cuypers 0-1, 51’ Orban 0-2, 65’ Orban 0-3, 67’ Orban 0-4

Gele kaarten: 17’ Ravych

Rode kaarten: 22’ Ravych (2x geel)

Scheidsrechter: Jonathan Lardot

Toeschouwers: 4.305