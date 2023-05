Greg Van Avermaet valt net naast podium in Franse eendagskoers, ook Florian Vermeersch in top tien

De afscheidnemende Greg Van Avermaet (AGR2-Citroën) is zaterdag als vierde geëindigd in de Ronde van de Finistère, een Franse eendagskoers van het UCI-niveau 1.1. De overwinning ging naar de Fransman Paul Penhoët (Groupama-FDJ).

Een week na de Grote Prijs van Morbihan en de Tro Bro Leon is er opnieuw een dubbel koersweekend in Bretagne: zaterdag de Ronde van de Finistère, zondag de Boucles de l’Aulne. Greg Van Avermaet begon daar aan het tweede deel van zijn laatste wielerseizoen, waarin hij zijn ploeg nog hoopt te overtuigen van een plek in de Tour-selectie. Ook Lotto Dstny en Bingoal WB kwamen aan de start in de Ronde van de Finistère.

Na een heuvelachtige koers van 193 kilometer leek Stan Dewulf dankzij een late aanval met de Fransman Mathis Le Berre te gaan strijden voor de overwinning, maar in de slotkilometer werden de twee toch nog bijgehaald door een uitgedund peloton.

In de sprint die volgde, haalde de amper 21-jarige Penhoët het voor zijn landgenoten Sandy Dujardin en Axel Zingle. Van Avermaet (4e) en Florian Vermeersch (9e) waren de twee Belgen in de top tien.