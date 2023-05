Herbert Flack over het verlies van zijn partner: “Mijn wereld is samen met Fabienne in dat ravijn gestort”

Herbert Flack staat vanaf volgende week voor het eerst sinds een jaar weer op het podium. In Assisen V - De Pizzamoord, met een rolletje om van te smullen, in het Antwerps dialect. Het is een manier om het traumatische en onverwachte verlies van zijn vrouw Fabienne Arras te verwerken. “Spelen is voor mij een medicijn”, zegt de acteur, die voor het eerst sinds haar overlijden in juli 2020 openhartig praat over de bijzondere vrouw die Fabienne was. “Ze was mijn beschermengel. Maar eigenlijk was ze voor iedereen zo.”