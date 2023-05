Rani Rosius flirt met Belgisch record van Kim Gevaert in Nairobi, maar wind blaast te fel in het voordeel

Rani Rosius is zaterdag derde geworden op de 100 meter bij de World Athletics Continental Tour Gold in het Keniaanse Nairobi. Ze liep een supertijd van 11.08, maar de wind blies met 2.5 meter per seconde te fel in de rug voor homologeerbare prestaties.

Het persoonlijk record van Rosius staat op 11.28 en dat blijft dus overeind. Het nationale record Kim Gevaert staat op 11.04, Rosius komt nu voor het eerst in de buurt. Voor het WK in Boedapest in augustus is 11.08 nodig, voor de Spelen in Parijs 11.07. De winst ging zaterdag naar de Amerikaanse Twanisha Terry in 10.86.

Op de 400 meter was Dylan Borlée vijfde in 45.85, een seizoenbeste. Zijn persoonlijk record staat op 45.18, de limiet voor zowel WK als Spelen op 45.00. Kevin Borlée was in Nairobi zesde in 46.15. De winst ging in 44.25 naar de Zambiaan Muzala Samukonga.

Imke Vervaet was zesde op de 200 meter in 23.21, niet zo ver boven haar persoonlijk record van 23.05. Voor het WK is 22.60 nodig, voor de Spelen 22.57. De winst ging in 22.07 naar de Amerikaanse Sha’Carri Richardson.