Gantoise met één been in de finale van ION Hockey League, Watducks en Leopold houden de spanning erin

De nummers vier en drie van de reguliere competitie hebben in de terugwedstrijd, die komende zondag om 13.30 uur gespeeld wordt, dus genoeg aan een punt om door te stoten naar de finale. Deze gaat door op 20 en 21 mei.

Op de Drève d’Argenteuil openden de Waterloo Duck de score via een strafcorner van Victor Charlet (10e). Enkele minuten later maakte Leopold echter gelijk via Max Muschs (16e). Kort voor de rust kwamen de Ukkelaren zelfs op voorsprong met dank aan Tom Degroote (1-2, 28e). In de tweede helft zette Charlet de bordjes al gauw terug gelijk (2-2, 38e). Amper een minuut later (39e) bracht Tom Boon Leopold opnieuw op voorsprong met zijn 54e doelpunt van het seizoen (een record). Jeremy Wilbers maakte in de 57e minuut gelijk waarna Charlet in de allerlaatste minuut (4-3, 70e) zijn ploeg in extremis zelfs nog de overwinning bezorgde via een strafcorner. Als Watducks zondag op Leopold verliest, spelen beide ploegen op doelsaldo tegen elkaar. Als de stand dan nog gelijk is, zal het op shoot-outs aankomen.

In Gent ging het er een stuk minder spannend aan toe. Gantoise stond bij rust al 2-0 voor door doelpunten van Guillaume Hellin (4e) en Emile Esquelin (17e). in de tweede helft zakte Dragons helemaal door het ijs. François Goyet (57e), Antoine Kina (59e) en Hellin (66e) maakten op relatief korte tijd drie doelpunten en zette daarmee er 5-0 eindstand op het bord. Willen de Antwerpenaren alsnog doorstoten naar de finale, zullen ze zondag met andere woorden een heus mirakel moeten verrichten.