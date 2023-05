VOORBESCHOUWING RIT 9. Remco Evenepoel krijgt zondagmiddag in lange tijdrit uitgelezen kans om Roglic van antwoord te dienen

Dan staat hij zondagmiddag in Cesena opnieuw in het roze de tifosi toe te zwaaien. De enige vraag is met hoeveel voorsprong de Belgische kampioen tijdrijden na de tijdrit van 35 kilometer de rustdag van maandag ingaat.

Kort:

Start eerste renner: om 13.15 uur

Start laatste renner: om 16.28 uur

Aankomst laatste renner: om 17.10 uur

Afstand: 35 km

Het parcours:

Vlakker dan vlak. Over precies 35,0 km tellen we 101 hoogtemeters. Te verwaarlozen dus. Zo’n hoog mogelijke snelheid ontwikkelen en die spreiden over de hele afstand, is de opdracht van de dag. Al is het wel minder eenvoudig dan het profiel laat uitschijnen. Er zijn niet minder dan vijf bruggen, veertien rotondes en twintig scherpe bochten. Vooral de stroken in de stad zijn technisch terwijl er ook porties zijn waarbij het rechttoe rechtaan is.

Onze sterren:

Zonder wereldkampioen Tobias Foss (laat forfait gegeven voor deze Giro) en Filippo Gana is er slechts één favoriet op een tweede dagzege: Remco Evenepoel. Drie minuten voor de Belgische kampioen tijdrijden start Primoz Roglic die dus een mikpunt kan worden. Al kan dé tegenstander van de dag de eerste plaats Stefan Küng zijn, de ex-Europese kampioen tijdrijden. De Zwitserse hardrijder kon zich de voorbije week in alle rust voorbereiden op deze tijdrit. Dan zijn er ook nog de drie kanonnen van UAE Team Emirates die ook verschrikkelijk hard met de fiets kunnen rijden. Ben Healy heeft daar ook een patent op, maar we zijn benieuwd hoe de Ier deze opdracht aanvat na toch wel een geweldig offensieve zaterdag.

*** Remco Evenepoel

** Primoz Roglic, Brandon McNulty

* João Almeida, Tao Geoghegan Hart, Geraint Thomas

© EPA-EFE

Dit zijn de sleutelmomenten:

Laten we het dan maar houden op de drie punten waarop de tussentijden door de nieuwe sponsor Tudor worden gehouden. Die tijdsopname gebeurt na 13 km in Fossa, na 23,1 km in Ruffio en na 29 km, bij het binnenrijden van Cesena. Vooral de eerste is van belang omdat je dan weet of je de juiste cruisesnelheid hebt om hoog te eindigen in Cesena. De laatste bocht ligt overigens op 1900 meter van de finish.

In principe is het tot Fossa zijwind tegen. De wind komt uit het noordwesten met een kracht van 2 Beaufort. Na dat eerste tussenpunt is het tot de derde tijdsopname tegenwind, om daarna nog tien kilometer te rijden met zijwind tegen.

Wie tussen 14 en 15 uur moet rijden, kan de wind zien aanwakkeren tot 3 Beaufort. Voor de klassementsrenners is de situatie gelijk. De tijdrit wordt voor hen in principe in droge omstandigheden afgewerkt, al zullen de eerste renners die starten wel nog regen hebben. In de loop van de namiddag zouden de wegen moeten opdrogen. De streep ligt op de Via Calcinora ter hoogte van Technogym Village, waar in een knap staaltje moderne architectuur het hoofdkwartier is gevestigd van het fitnessbedrijf.

Dit moet u nog weten:

* De startplaats Savignano Sul Rubicone ligt in de Italiaanse provincie Forli-Cesena en behoort tot de regio Emilia-Romagna.

* Het plaatsje bevat een Romeinse brug over de Rubicon die al in de eerste eeuw na Christus werd gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het monument herbouwd met het originele materiaal.

* Het was dictator Benito Mussolini die in 1933 Savignano nel Romagna veranderde in Savignano sul Rubicone, al is er al heel wat gediscussieerd of het riviertje dat door de stad stroomt datzelfde is wat beroemd werd door de overtocht van Julius Caesar. Al wordt vermoed dat het stroomgebied in de loop van de eeuwen kan gewijzigd zijn. Caesar zou in 49 vóór Christus de Rubicon zijn overgestoken om een staatsgreep te plegen.

* Het is ook de stad van de fotografie. Het langst lopende festival van de foto, de SI Fest, is aan zijn 31ste jaargang toe.

* Cesena ligt aan de rivier Savio, amper vijftien kilometer weg van de Adriatische Zee. Sinds de derde eeuw voor Christus is het een Romeinse stad, maar vermoed wordt dat het eerder bewoond werd door de Etrusken.

* De stad bevat nog een ‘kettingbibliotheek’ met circa 300.000 boeken, waarvan een kleine 2000 met de hand geschreven. Samen met het Nederlande Zutphen en het Engelse Hereford is het een van de drie overgebleven in Europa. De boeken zijn letterlijk vastgeketend. De ‘Biblioteca Malatestiana’, gestart in 1452, was de eerste openbare bibliotheek van het land.

* Het is de stad waar paus Pius VI en Pius VII is geboren, maar evenzeer Marco Pantani.

* Bij het eerste meetpunt in Fossa komen de renners dicht tegen Cesenatico aan, de leefwereld van de voormalige Italiaanse wielerheld, Il Elefantino.

* Dit is de negende en laatste rit van het eerste gedeelte van deze 106de Giro. Maandag volgt de eerste rustdag. Tussen de aankomstplaats van zondag en de startplaats van dinsdag in Sandiano ligt een kleine 160 km. Via Bolzano en Modena kom je er.