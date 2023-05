‘Erdogan wil van Turkije een Arabisch land maken. Als hij wint, is er geen weg meer terug.’ — © afp

Op 14 mei vecht de Turkse president Erdogan mogelijk zijn laatste verkiezingsstrijd uit. Onze zusterkrant De Standaard zocht in de stad Konya uit of zijn trouwste kiezers hem blijven steunen. “Ik heb altijd op Erdogan gestemd, maar nu is het genoeg geweest.”