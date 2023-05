Voorlaatste rit in Ronde van Hongarije kleurt Belgisch met onder meer tweede plaats voor Thibau Nys, Zwitser gaat met de eer lopen

De Belgen hebben zaterdag een hoofdrol gespeeld in de vierde en voorlaatste etappe van de Ronde van Hongarije, een rittenkoers voor de Pro Series. Een monstervlucht van Yves Lampaert en Jasper De Buyst strandde laat op de slotklim. De Zwitser Yannis Voisard won uiteindelijk solo voor de Belgen Thibau Nys en Sylvain Moniquet.

De koninginnenetappe in de Ronde van Hongarije, van Martonvasar naar Dobogoko, was zaterdag goed voor 206 kilometer, vier beklimmingen van tweede categorie en de zeven kilometer lange slotbeklimming van eerste categorie. Drie Belgen hadden daar duidelijk geen schrik voor: Yves Lampaert, Dries De Bondt en Jasper De Buyst kozen voor de vroege vlucht. In de aanloop naar de slotklim gooiden ze de andere vluchters van zich af.

Ondanks een monsterontsnapping van bijna tweehonderd kilometer slaagden Lampaert en De Buyst erin heel lang te overleven op de slotklim, maar een spervuur van aanvallen op de leidersplaats van de Zwitser Marc Hirschi nekte hen uiteindelijk toch. Yannis Voisard was de eerste die de oversteek naar de twee kon maken, en deed net voor de slotkilometer Lampaert en De Buyst breken. Op de streep had de 24-jarige Zwitser van de Tudor-ploeg van Fabian Cancellara tien seconden voorsprong op de groep van de favorieten, die Lampaert en De Buyst hadden bijgehaald.

Een verrassend sterk klimmende Thibau Nys probeerde in de slotfase ook nog aan te vallen, waarna hij toch nog de sprint voor de tweede plek won met de vingers in de neus, voor Moniquet en Hirschi, die zijn gele leiderstrui behoudt. Morgen/zondag eindigt de Ronde van Hongarije met de 150 kilometer lange slotrit op een lokaal circuit in de straten van hoofdstad Boedapest.