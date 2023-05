Snelste 100 meter ooit voor Rani Rosius in Kenia

Op de Kip Keino Classic in Nairobi heeft Rani Rosius in haar tweede race van het outdoorseizoen met 11.08 meteen haar snelste tijd ooit gelopen. Weliswaar met een rugwind van 2,5 m per seconde, wat een halve meter per seconde boven de toegestane limiet is. 11.08 was goed voor een derde plaats in de race, die gewonnen werd door de Amerikaanse Terry Twanisha in 10.86.

Rosius’ vorige besttijd bedroeg 11.16 en liep de Genkse in de halve finale van het Europees kampioenschap U23 in 2021 in het Estse Tallinn. Toen ook met een te hoge toegestane rugwind van 3m/s. Rosius’ snelste tijd bedraagt 11.28 en liep ze vorig jaar. Het Belgisch record van Kim Gevaert staat op 11.04. Met deze toptijd bevestigt Rosius het goede dat ze liet zien tijdens het afgelopen indoorseizoen, wat resulteerde in een vierde plaats op de 60m op het Europees kampioenschap. (gesi)