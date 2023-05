Paul Onuachu staat nog eens in de basis bij Southampton, maar degradeert wel uit Premier League

Het was al van 25 februari geleden, maar deze namiddag stond Paul Onuachu eindelijk nog eens in de basis bij Southampton. Veel plezier zal de oud-spits van KRC Genk daar wel niet aan hebben overgehouden. Zijn team verloor opnieuw en degradeert zo naar The Championship.

Vier basisplaatsen, zeven invalbeurten en nul doelpunten: dat is de magere balans van Paul Onuachu in de Premier League. De Nigeriaan - die voor KRC Genk dit seizoen nog 16 keer scoorde - kon bij Southampton nooit echt overtuigen. Al deden zijn ploegmakkers het ondertussen ook niet veel beter. The Saints wonnen sinds de komst van Onuachu slechts twee keer en stonden daardoor laatst.

Geen 1-0, wel 0-1

Met nog drie speeldagen te gaan, kreeg Southampton nog een laatste kans om zich te redden. Het moest elke wedstrijd winnen, te beginnen met die zaterdagnamiddag thuis tegen Fulham. Trainer Ruben Selles gooide daarom Onuachu in de basiself, voor de eerste keer sinds hij eind februari overnam.

Veel leverde die keuze niet op. Southampton kwam er in de eerste helft niet aan te pas, de bezoekers domineerden het balbezit. Al kwam de hekkensluiter meteen na de rust wel op voorsprong via Carlos Alcaraz. Maar dat feestje ging niet door, want zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Zuur, zeker omdat Fulham een halve minuut later de 0-1 scoorde.

© REUTERS

The Championship

Ook na die achterstand kon Southampton geen vuist maken in deze wedstrijd. Integendeel, want een kwartier voor tijd verdubbelde Aleksander Mitrovic (ex-Anderlecht) de score nog. Paul Onuachu was op dat moment alweer gewisseld. Iets langer dan een uur speelde hij op een eiland voorin, zonder veel steun van zijn ploegmaats.

Southampton verliest zo opnieuw, voor de zevende keer in de laatste acht matchen. Hierdoor zijn The Saints na elf seizoenen in de Premier League zeker van degradatie naar de tweede klasse. Hoe de toekomst voor Onuachu, maar ook Rode Duivel Roméo Lavia er nu uitziet, is hierdoor onduidelijk.