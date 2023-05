Geen kwartfinale voor TOPdesk Antwerp op 3X3 Challenger in China

Geen kwartfinale voor TOPdesk Antwerp op de 3X3 Challenger in het Chinese Shenzhen. Na verlies tegen Thibaut “Must See TV” Vervoort en het Chinese Futian verloren de Sinjoren ook van het Franse Parijs.

De 3X3 Challenger in China en Shenzhen was voor TOPDesk Antwerp, de nummer vier van de wereld geen succes. De twee poulewedstrijden brachten in groep A twee nipte nederlagen. Na een thriller werd met 17-16 verloren verloren van Thibaut “Must See TV” Vervoort en het Chinese Futian (FIBA 14). De tweede partij moest worden gewonnen, maar ook die werd na een spannende wedstrijd nipt verloren. Topschutter Dennis Donkor (9 punten) kreeg aanvallend te weinig steun en het Franse Parijs (FIBA 15) won met 17-15. Thibaut Vervoort staat met Futian wel in de kwartfinale. De Sinjoren begonnen twee weken geleden nog sterk aan het 3X3 seizoen en bereikten in de 3X3 World Tour opener in Japan (Utsunomiya) de finale.

Voorbereiding 3X3 WK in Wenen

Deze maand staan er geen toernooien meer voor TOPdesk Antwerp op het programma. Dennis Donkor, Nick Celis, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen vatten nu de voorbereiding aan met de 3X3 Lions dat van 30 mei tot 4 juni in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen doorgaat. Thibaut Vervoort speelt met Futian op 20 en 21 mei de World Tour in Manilla (Filipijnen) en voegt zich dan bij de 3X3 Lions selectie. TOPDesk Antwerp is niet geplaatst voor de World Tour in Manilla. Wel in het Franse Marseille (30 juni-1juli). Voor dat evenement is Thibaut Vervoort met Futian dan weer niet gekwalificeerd.