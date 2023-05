Primoz Roglic neemt voor het eerst in deze Giro de handschoen op tegen Evenepoel: “Ik ben klaar om elke kans te grijpen”

Primoz Roglic heeft gewacht tot de achtste etappe om zijn eerste aanval van deze Giro te lanceren, maar de versnelling van de Sloveen op de steile I Cappuccini in Fossombrone bracht Remco Evenepoel flink in de problemen. Aan de streep was het verdict 14 seconden, waardoor Roglic zondag aan de tijdrit begint met een achterstand van 30 seconden op de wereldkampioen.

Waarom hij tot de achtste etappe geduurd heeft vooraleer hij heeft durven aanvallen. Roglic moest eens lachen toen hij zaterdagavond die vraag kreeg de teambus in Fossombrone. “Je kan altijd allerlei plannen maken, maar de realiteit is soms anders. Ik ben altijd klaar om mijn kans te grijpen als die er is. Die slotklim was zwaar en steil, maar ik had de benen en was goed. Ik ben tevreden over mijn conditie.”

Remco Evenepoel leek aanvankelijk naar het wiel van Roglic toe te sluipen, maar moest uiteindelijk toch passen. Het Ineos-duo Thomas-Hart reed het gat wel dicht en pakte samen met Roglic op het groepje met Evenepoel. “De tegenstand is sterk hé, maar dat is geen verrassing. Het was mooi dat ik op het einde nog kon samenwerken met Ineos. Zij hielpen mij nog in de laatste vijfhonderd meer. Dat was nice.”

Roglic won zaterdag een veldslag, maar zondag kan Evenepoel terugslagen in de lange individuele tijdrit van 35 kilometer. “Ik heb geen schrik voor morgen”, liet hij fijntjes weten.

Marc Reef: “Geen grote conclusies trekken wat betreft Evenepoel”

“Het plan dat we vandaag in gedachten hadden hebben we goed tot uitvoering gebracht”, genoot ploegleider Marc Reef een paar meter verderop. “We hadden al een aantal dagen het idee gehad om iets te proberen, maar toen waren de omstandigheden er nog niet naar. Vandaag lukte dat wel.”

Na zeven dagen onder de radar was het opvallend dat Jumbo-Visma plots wel initiatief nam op de Monte delle Cesane, de klim van tweede categorie op 45 kilometer van de streep. “Michel Hessmann deed ontzettend goed zijn job door tempo te maken en Kuss en Bouwman zaten ook goed mee vooraan. Op het laatste klimmetje was het dan aan Primoz zelf. Hij was sterk genoeg om het verschil te maken. Primoz reed een héél goede klim. Hij kende die I Cappuccini en de finale natuurlijk wel van 2019 (Roglic werd toen tweede in een gelijkaardige rit in de Tirreno, nvdr.). Primoz pakt vandaag niet alleen tijd op Remco, maar ook op enkele andere concurrenten.”

Reef had ook gezien dat Evenepoel zaterdag moest passen op de prik van Roglic, maar veel conclusies wil hij daar niet aan verbinden. “Als je op zo’n steile klim eenmaal over je toeren gaat is het moeilijk om daar nog van herstellen. Ineos heeft die klim wel héél goed ingedeeld. Ik denk niet dat we hier al grote conclusies uit moeten trekken. Hier valt totaal niks uit op te maken. We kijken nu de individuele tijdrit met vertrouwen tegemoet. De vorige tijdrit van Primoz was ook goed, één van zijn beste ooit zelfs. Alleen heb je geen invloed op de concurrentie. We hebben vertrouwen in wat we zelf doen en dan zien we zondag wel wat het geeft.”