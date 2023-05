“Primoz Roglic moet een superdag hebben gehad”, stelde Remco Evenepoel die veertien seconden verloor ten opzichte van concurrenten als Roglic, Geoghegan Hart en Thomas. “En zelf maakte ik een foutje.”

“Waarom zou ik ongelukkig zijn om dat tijdsverlies? Da’s toch typisch voor een grote ronde. Je hebt goede dagen en slechte dagen. Ik had nog voor die helling tegen ploegmaat Mattia Cattaneo gezegd dat ik wat pijn aan de benen had. Ik wist dus dat indien er eentje à bloc vertrok, dat het zeer moeilijk zou zijn om te volgen. Buiten de mannen van Ineos-Grenadiers explodeerden ze allemaal hé.” “Over het algemeen had ik nog een best oké-dag. Allez, ik had niet de superbenen om weg te rijden van iedereen. Ik maak een foutje door op zevenhonderd van de streep met een soort demarrage uit te pakken om naast hem te komen. Ik kwam op vijf à zes meter van hem, maar dan draaiden we het steilste gedeelte van de klim op en daar blokkeerde ik even. Ik zag Primoz er meter per meter wegrijden. Ik kende de afdaling ook van Tirreno-Adriatico waarin Lutsenko was gevallen. Ik wou niet alle risico’s van de wereld nemen. Ik zag ze in de rechte lijnen ook doorlopend rijden. Om op zo’n etappe een verschil te maken en zijn team te laten werken, ja dat was spectaculair om mee te maken. Het was ook een etappe waarop ik me het minst had voorbereid”, aldus Evenepoel. “We weten dat Primoz en Tadej van de klimmers het hoogste explosieve vermogen hebben. Het is wat het is. Veertien seconden op acht kilometer is an sich niet heel veel. Het was natuurlijk beter niets geweest. We kunnen alleen maar onze hoed afnemen voor het werk van zijn ploegmaten die heel hard reden en de manier waarop hij het gedaan heeft in zo’n etappe.”

“Niet mijn beste dag”

Evenepoel is van plan om in de zondagtijdrit opnieuw tijd terug te nemen. “Ik laat alleszins mijn kop niet hangen. Ik ga het proberen. Ik heb de vorige keer 43 seconden gepakt. Ik hoop er minstens evenveel te pakken. Jammer dat Ganna er niet is. Maar anderzijds ga ik proberen een grote slag te slaan ten opzichte van mijn andere concurrenten. We zien wel. En daarna is het rustdag. Laat ons hopen dat dit een mindere dag van mij was. Het was niet mijn beste dag. Oké, de tegenstanders zijn er, maar ik ben er ook nog”, besloot de wereldkampioen die op zijn tijdritfiets cooling down deed. “Na zo’n explosieve inspanning heb je heel wat lactaat in de benen. Ik rijd dat melkzuur er op deze manier uit.”