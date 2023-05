Groen richt zijn pijlen op de grote vervuilers: “Het moet gedaan zijn”

Groen wil dat grote vervuilers veel meer voor hun verantwoordelijkheid worden geplaatst voor de milieu- en gezondheidsschade die ze aanrichten. Heel veel mensen zijn bereid hun steentje bij te dragen, maar als we de klimaat- en milieucrisis echt willen aanpakken, dan moeten we achter de grote vervuilers aan. Dat verklaarden covoorzitters Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout zaterdag aan het slot van het Groen-congres in Leuven.