VIDEO. Een teken aan de wand? Bekijk hoe Remco Evenepoel vinnige Primoz Roglic voor het eerst bergop moet laten gaan in de Giro

Er was tot dusver nog geen gevecht gekomen tussen Primoz Roglic en wereldkampioen Remco Evenepoel, maar in de finale van de achtste etappe kwam daar toch ietwat verandering in. Roglic ging in de laatste vijf kilometer op de trappers staan en liet Remco Evenepoel, die niet wist aan te klampen, achter zich. Aan de finish is het verdict duidelijk: de Sloveen van Jumbo-Visma neemt 14 seconden terug op Evenepoel. Dat belooft voor de tijdrit van zondag.