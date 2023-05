Remco Evenepoel moet bergop 14 seconden prijsgeven op Roglic, ontketende Ben Healy pakt ritwinst na solo van dik 50 (!) kilometer

Primoz Roglic deelde in Fossombrone een tikje uit aan Remco Evenepoel. Samen met Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas pakten ze veertien seconden terug ten opzichte van de wereldkampioen. De dagzege was voor Ben Healy die zijn allergrootste zege uit zijn jonge carrière behaalde. De Noor Andreas Leknessund begint als leider aan de tijdrit van zondag.

Roze trui: Andreas Leknessund (Noo)

Paarse trui: Jonathan Milan (Ita)

Blauwe trui: Thibaut Pinot (Fra)

Witte trui: Andreas Leknessund (Noo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Na een ronduit indrukwekkende solo die hij met meer dan twee minuten voorsprong afsloot op de dichtste achtervolgers. De 22-jarige revelatie van het jaar pakte uit met een solo van dik vijftig kilometer. Daarmee zette de Ier van EF Education-EasyPost de kroon op het voorjaar. .Het grote publiek leerde de eeuwige aanvaller Ben Healy kennen met zijn tweede plaats in de Brabantse Pijl en zijn tweede stek in de Amstel Gold Race. Toch kwam hij niet uit de lucht gevallen want einde maart won de in Birmingham wonende Ier de GP Industria & Artigianato in Larciano en ook al een etappe in de Settimana Internazionale Coppo e Bartali, maar zijn vijfde profzege ooit is de allermooiste.

Ben Healy speelde al op de eerste doortocht van I Capuccini open kaart. De Ier met de Zuid-Amerikaanse looks ging beestig hard weg op deze kuitenbijter van 2,8 km die gemiddeld 7,9 procent steeg. Het was een heuvel die dicht tegen de hellingen van Luik-Bastenaken-Luik aanleunt. In La Doyenne viel hij net naast het podium.

Niemand van het dozijn medevluchters was tegen zoveel geweld bestand. Ook al moest hij nog 50,2(!) km alleen verder in een rit waarmee de televisiekijker na de sof van vrijdag opnieuw verzoende met de Giro d’Italia.

© AP

De ene dag is duidelijk de andere niet. Hoe moeiteloos de drie onbekende musketiers vrijdag mochten wegrijden van het peloton, zo moeizaam vertrok de juiste vlucht op zaterdagmiddag.

Eindelijk kregen we opnieuw een start zoals dinsdag onderweg van Venosa naar Lago Laceno. Het regende aanvallen, ook al omdat het direct omhoog ging naar de top van de Valico de la Somma. Hoe immens saai de finale van de vrijdagrit naar de Gran Sasso was, zo immens boeiend was de start van de achtste etappe die in Terni vertrok.

Het was werkelijk knokken en nog eens knokken om uit de greep van het peloton te raken. Zonder omkijken reden Ben Healy, Carlos Verona, Valentin Paret-Peintre (jawel, de broer van Aurélien) en Derek Gee weg, maar 35 km verder was hun voorsprong teruggelopen tot negen seconden en maakte ook Toms Skujins de oversteek. Pas na tachtig kilometer kregen we een kopgroep van twaalf. Ook Samuele Battistella, François Bidard, Mattia Bais, Alessandro Tonelli, Filippo Zana, Alessandro Iacchi en Warren Barguil kwamen voorin.

© BELGA

Team DSM van leider Andreas Leknessund vond dat de samenstelling van de twaalfkoppige vluchtersgroep oké was en hield een plaspauze. Waardoor de vluchters snel vier minuten voorgift krijgen. Terwijl Oscar Riesenbeek weigerde de vlag te hijsen en lang tussen de twaalf en het peloton hing, maar op 112 km van de streep, kwam de Nederlander van Alpecin-Deceuninck alsnog aansluiten.

Met dertien dus onderweg naar Fossombrone. Tot Ben Healy, de man die de motor was van de vlucht van de dag besliste dat het genoeg was geweest en alleen verder ging. Warren Barguil, de Italiaanse kampioen Filippo Zana, Derek Gee, Carlos Verona en Mattia Bais verzamelden hun resterende krachten, maar reden in vergelijking met Healy eerder achteruit.

Wat deden de favorieten?

Het gevecht om de eindzege van de Giro is nu écht begonnen. Primoz Roglic zette op I Capuccinni Remco Evenepoel voor het eerst echt onder druk. En hoe! Samen met Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas reden we weg en liepen 14 seconden eerder binnen. Daarmee verloor Remco Evenepoel niet bepaald veel tijd, maar mentaal was dat toch wel een tikje dat de oude Sloveen uitdeelde op deze klim van amper 2,8 km. En zeggen dat hij amper een handvol kilometers voor dat klimmetje nog relaxed terugkwam na een plaspauze. Roglic geeft een zelfverzekerde indruk.

© REUTERS

Ook interessant om zien is dat Ineos-Grenadiers met de ex-Giro-winnaar en de ex-Tourwinnaar twee kopmannen heeft waarmee Evenepoel nog niet thuis is. Anderzijds is er de vaststelling dat Bora-hansgrohe met Jungels en Kämna vaart maakte voor I Cappuccini, maar dat Aleksandr Vlasov daar niet thuis gaf. Dit was het serieuze werk in deze etappe. De rest was Spielerei. Zo verraste Evenepoel al na dik tien kilometer voor de tweede keer deze week Primoz Roglic heel even. De wereldkampioen schoof mee in een grote groep achter het ontsnapte viertal. Zodat het bij Jumbo-Visma alle hens aan dek was.

Andreas Leknessund startte zijn vierde dag in de maglia rosa. Normaal gezien wordt dat ook zijn laatste dag.

Wat deden de Belgen?

Remco Evenepoel speelde al op de col van tweede categorie in de groep van de favorieten Louis Vervaeke kwijt. Er waren nog dik dertig kilometer te rijden. De luitenant kwam nog terug maar omdat Bouwman op een muur zo tekeer ging, speelde Vervaeke opnieuw accordeon met de groep van zijn leider.

Andere landgenoten zagen we amper. Omdat ze quasi allemaal in een steunende rol zitten, bevatte de vlucht van de dag opnieuw geen landgenoten. Anderzijds hebben we ze na acht ritten nog alle elf aan boord.

© AFP

Verder nog iets dat je moet weten?

* Filippo Ganna haalde de start van de achtste Giro-rit in Terni niet. Pippo leverde een positieve covidtest af en stapte op de vooravond van de tweede tijdrit uit de ronde van zijn land. Een domper voor de werelduurrecordhouder en de voormalige wereldkampioen tijdrijden zelf, maar ook voor Ineos-Grenadiers die hoopte dat hij zijn Brits Worldtourteam in deze discipline toch minstens één tijdritzege kon schenken.

* Lars van den Berg had dan weer maagpijn en maakte de hele nacht koorts hoewel hij negatief testte. De Giro stopte ook op Gran Sasso voor de Nederlandse ploegmaat van Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

* De uitval was groot, want binnen de eerste twee koersuren gaven ook Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), David Dekker (Arkéa-Samsic) en Florian Stork (Team DSM) er de brui aan.

* Warren Barguil was de renner in de vlucht die het dichtst bij leider Leknessund stond. In Terni zaterdagmiddag had de Bretoen een achterstand van 6’39, maar hoogstens flirtten de koplopers met de kaap van zes minuten.