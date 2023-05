Veldrijdster Laura Verdonschot stapt in huwelijksbootje met ex-Belgisch kampioene Kaat Hannes: “Zij is alles wat ik in partner kan wensen”

Niet de zon die met een vijfentwintig graden aanwezig was, maar wel bruidskoppel Laura Verdonschot en Kaat Hannes straalden het hardst zaterdagmiddag in het Kempische Lille. Onder massale belangstelling voltrok burgemeester Peeters het huwelijk tussen de nog steeds actieve veldrijdster en de inmiddels gestopte gewezen Belgische kampioene op de weg.

“Ons sprookje begon nietsvermoedend ruim vijf jaar geleden”, vertelt de van Lommel afkomstige Verdonschot. “Aangezien we beiden alleen waren en een goede vriendschapsband hadden opgebouwd, vroeg ik Kaat of we niet samen naar de verkiezing van de Flandrien konden rijden. Onderweg en die avond zijn de vonken overgeslagen. Met het gevolg dat we nu hier staan.”

© Robin Fasseur

Aanzoek in Turkije

Dat beiden echt wel een match made in heaven zijn, bewezen ze zaterdag eens te meer. Hun boodschap naar elkaar toe leek als twee druppels water op elkaar. En ook hun bruidskledij paste wonderbaarlijk bij beide dames. “Nochtans zijn we elk afzonderlijk gaan winkelen”, lachte de Limburgse. “Ook de mensen die ons vergezelden naar de winkel wisten van niets. Het toont alleen maar aan hoe goed we op elkaar zijn ingesteld. Een betere vrouw kan ik me echt niet inbeelden. Kaat is alles wat ik in een partner kan wensen. Zorgzaam, lief, begripvol en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Het was wegrenster Kaat Hannes die het initiatief nam om te trouwen. “Laura betekent ook voor mij alles en is wat mij betreft ook echt wel de ideale partner. Ik wist dat ze graag ten huwelijk gevraagd zou worden. Op onze reis in Side (Turkije) vorig jaar juni was het dan zover. Niemand wist van iets.”

“Echt op de knie is ze zelfs niet geraakt”, pikt Verdonschot in. “Daarvoor was ze te zenuwachtig en trilde ze al te hard. (lacht) Eigenlijk had ik het al wel gehad bij de zonsondergang die dag, tot dan plots dat moment kwam. Ik besefte zo ineens waarom ik die dag de handtas niet mocht dragen.”

© Robin Fasseur

Gezinsuitbreiding?

Als topsporter is het niet altijd evident om een trouwdatum te kiezen. “Natuurlijk moest zoiets buiten het seizoen gebeuren”, getuigt Verdonschot. “Na vandaag zal ik een drietal dagen niet fietsen, vermoed ik. En dan gaat het leven verder. Dat van Kaat als lid van defensie en van mij als renster. Een huwelijksreis staat dus niet op de agenda. Al gaan we ook nu weer na het BK eind juni richting Turkije.”

En wat met gezinsuitbreiding? Op de trouw was het vertederend te zien hoe het wielerkoppel met de bruidskinderen omging. “Zeg nooit nooit, maar nu is dat zeker nog niet aan de orde”, besloot het kersverse bruidspaar in koor.

© Robin Fasseur