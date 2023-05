Tesla roept 1,1 miljoen auto’s in China terug wegens mogelijk veiligheidsrisico

Elektrische autofabrikant Tesla moet in China iets meer dan 1,1 miljoen voertuigen terugroepen vanwege een mogelijk veiligheidsrisico. De terugroepactie begint op 29 mei, zo maakte het staatsagentschap voor marktregulering bekend. In totaal gaat het om vijf verschillende Tesla-modellen die van januari 2019 tot april 2023 werden geproduceerd.

Volgens het agentschap gaat het om een remdefect, dat Tesla met een software-update zal verhelpen.

China is na de Verenigde Staten de belangrijkste afzetmarkt wereldwijd voor Tesla. In 2019 opende het Amerikaanse bedrijf zijn eerste internationale productiefaciliteit, de ‘Gigafactory 3’ in Shanghai.