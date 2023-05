Patrick Lefevere verdedigt de keuze voor een helikoptervlucht na statement van UCI: “Alle ploegen kregen de kans om in te schrijven en te betalen”

Zaterdagmorgen publiceerde de internationale wielerunie UCI een bericht dat het de helikoptervluchten in de Giro waarvan onder meer Remco Evenepoel gebruikmaakte, veroordeelt. Ze zouden “ingaan tegen de principes van de fair play”, omdat andere renners veel langer onderweg zijn naar hun hotel.

Patrick Lefevere, die vanuit België naar de achtste etappe aan het kijken is, werd erover bevraagd door Eurosport.

“Dat we een helikopter zouden gebruiken, was al bekend sinds de meeting na Milaan-Sanremo. Toen werd die optie al op tafel gelegd en daarop hebben wij meteen toegezegd. Je kan erover discussiëren maar het bespaart toch twee uur een autorit en de tijd in de cabine. Ik hoor jullie al zeggen: fair play? Maar goed, waar begint en stopt die? Bovendien hebben alle ploegen de optie gehad om in te tekenen en ervoor te betalen. De koers is zo geëvolueerd. Uiteindelijk spreken we over 600 euro per man. Op budget van de hele Giro maakt dit het verschil niet. Er zijn ploegen die 20 miljoen meer budget hebben dan wij, is dat fair play? Normaal is er binnenkort nog een helikopter voorzien, maar ik weet niet of we dat nog zullen mogen”, aldus Lefevere vanuit België. Maandag vliegt hij terug naar Italië.

Of hij zich met Soudal-Quick Step aan een straf mag verwachten, valt nog af te wachten. De UCI stelde alvast dat het “de nodige maatregelen en sancties zal nemen om ervoor te zorgen dat een dergelijke praktijk in de toekomst niet meer voorkomt”. Daarmee lijkt de wielerunie wel de verantwoordelijkheid bij de betreffende ploegen te leggen, terwijl het aanbod tot helikoptervluchten vanuit de Giro-organisatie kwam.

“Hoop dat Remco morgen het roos pakt”

Lefevere liet zich ook even uit over de voorbije en toekomstige koersontwikkelingen. “Of het nu makkelijker is als je niet meer in het roze rijdt? Misschien wel, het is altijd een dubbele gedachte hè: houden we ze of niet? Maar ik denk dat we het roos aan de juiste persoon (Leknessund, red.) hebben afgegeven en de juiste ploeg. Al blijft het natuurlijk drie weken topconcentratie die we als ploeg moeten hebben, want er kunnen altijd en overal verrassingsaanvallen komen. Ik hoop dat Remco morgen (zondag tijdens de tweede tijdrit van deze Giro, red.) het roos weer overneemt. Dan arriveert hij pas één uur na alle anderen in het hotel aan”, deelt Lefevere nog subtiel mee.

Het statement van de UCI: