Vrouw bevalt van baby in file na ongeval op snelweg bij Maasbracht, net over de grens

Maasbracht - Door een ongeval met zeven voertuigen op de A2 op Brug Wessem bij Maasbracht, net over grens met Maaseik, was de weg richting het noorden zaterdagmiddag rond kwart voor twee tijdelijk afgesloten.

In de file die ontstond is een vrouw bevallen van een baby. Moeder en kind zijn naar het ziekenhuis gebracht en maken het goed, zei een woordvoerster van de politie.

De woordvoerster kon niet zeggen of de vrouw bevallen is van een jongen of een meisje.

Inmiddels is de weg weer open.