Twee op twee (en vijf op vijf): Demi Vollering sprint naar tweede zege op rij in Ronde van het Baskenland

De beste renster van het moment: na haar zege in de openingsrit gisteren, heeft Demi Vollering nu ook de tweede rit in de Ronde van het Baskenland op haar naam geschreven. In de sprint haalde de SD Worx-renster het voor Soraya Paladin en ploeggenote Marlen Reusser.

Gisteren deed ze het met een solo, vandaag eens in de sprint. Er stond opnieuw geen maat op Demi Vollering, de beste vrouw op twee wielen wereldwijd. In Amurrio sprintte ze alles en iedereen uit het wiel en knalde ze naar haar tweede ritzege in evenveel koersdagen. Voor de Nederlandse kopvrouw van SD Worx is het al haar negende zege van het seizoen.

Morgen kan Vollering haar hattrick vervolledigen. Dan staat de derde en laatste rit op het programma. Nog opvallend: voor Vollering is het in totaal haar vijfde zege op rij in de Ronde van het Baskenland. Vorig jaar werd de Spaanse rittenkoers bij de vrouwen voor het eerst verreden, toen won Vollering alle drie de ritten. Het lijkt dus alsof ze dat kunstje dit jaar zal overdoen. Straf. (hc)