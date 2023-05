Zesde editie van elektronisch muziekfestival Lust Outdoor lokt 500 feestvierders naar Airport Brustem

Sint-Truiden

Sinds zaterdagmiddag 14 uur zijn er funky beats te horen over de Haspengouwse vlakten in Brustem. Het festival Lust Outdoor, vlakbij het militaire vliegveld, lijkt in niets op de illegale ravedagen van twee weken geleden. “We zitten ver van het natuurgebied en het militaire domein, met funky, house en technomuziek en geen drugs maar erotiek als eyecatcher”, vertelt Didier Missotten.