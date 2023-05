Darter Callan Rydz laat emoties de vrije loop op sociale media na kansloze nederlaag tegen Kim Huybrechts: “Ik kan dit niet meer, mentaal en fysiek”

Het gaat niet goed met profdarter Callan Rydz. Gisteren verloor de Engelsman op EuroTour in Tsjechië met 6-1 van onze landgenoot Kim Huybrechts. Na afloop liet hij op sociale media z’n emoties de vrije loop en dreigde hij zelfs om te stoppen met darts. “Ik wil het darts bedanken voor alles. Het was een eer, maar ik kan dit niet meer.’’

Een gemiddelde van amper 75 en 6-1 verliezen: het was allerminst de dag van Callan Rydz gisteren op de EuroTour in Tsjechië. Na afloop plaatste de Engelsman zowel op Twitter als Instagram verontrustende berichten. De Engelsman zit er mentaal door. “Het kan een vreselijke plek zijn”, doelt hij op het dartspodium. “Het spijt me om zo slecht te spelen. Jullie denken altijd dat ik het podium opstap met de gedachte om te verliezen. Ik zit zowel mentaal als fysiek in de knoop, ik weet niet wat ik nog moet doen. Het spijt me voor iedereen die hiernaar moest kijken”, klinkt het op Twitter.

Op zijn Instagramverhaal dreigde de neef van Chris Dobey zelfs om te stoppen met darts. “Ik kan dit niet meer blijven doen. Ik wil het darts bedanken voor alles. Het was een waar genoegen, maar ik kan dit niet meer.” Ook op het podium oogde Rydz gisteren erg gefrustreerd en moe.