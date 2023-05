Officieel geen hereniging met Pogacar: Allan Peiper wordt adviseur bij Jayco AlUla

Peiper wordt bij Jayco AlUla adviseur om de performance-afdeling binnen de Australische formatie naar een hoger niveau te tillen. Peiper vecht al een tijdje tegen kanker en legde begin 2022 de werkzaamheden neer, maar nu keert hij dus terug in koers. Niet bij eerdere werkgever UAE Team Emirates, wel bij Jayco AlUla. Begin dit jaar leek een terugkeer naar de ploeg van Tadej Pogacar nochtans zeer dichtbij, maar beide partijen geraakten er toen niet uit.

Een hereniging met Tadej Pogacar zit er dus niet in. Peiper was een drijvende kracht voor de eerste Tourzege van de Sloveen in 2020. Pogacar zag in Peiper een vertrouwenspersoon en heeft nog steeds een goede band met Peiper.

© Lorenzo Fizza Verdinelli

Peiper start per direct bij Jayco AlUla. Afgelopen maandag won Michael Matthews in de Giro nog een etappe voor de Australische ploeg.