Vandalen slaan toe aan meerdere Delhaize-supermarkten, bedrijf dient klacht in

Archieffoto: het vandalisme is volgens het anonieme collectief een reactie op de dwangsommen voor stakers. — © fvv

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een collectief meerdere Delhaize-winkels in het hele land gevandaliseerd. Dat bevestigt de supermarktketen, die een klacht heeft ingediend bij de politie. Ook verschillende kantoren van deurwaarders zijn gevandaliseerd.

De gevels van de winkels zijn beklad met verf en er zijn ook boodschappen op geschreven. Daarnaast is olie gegooid en zijn sloten geblokkeerd en ramen gebroken, aldus het collectief. Dat gebeurde in de vestigingen in Gent, Beersel, Flagey (Elsene), Boondael (Elsene), Bergen, Fragnée (Luik) en Saint-Lambert (Luik), bevestigt Delhaize. De keten laat weten die daden van vandalisme te betreuren. Er werd een klacht ingediend, maar alle winkels zijn zaterdag wel open.

Ook enkele kantoren van deurwaarders zijn geviseerd, blijkt uit foto’s die het anonieme collectief heeft verstuurd. Delhaize zette deurwaarders in naar vestigingen die dichtbleven na de aankondiging van de intentie tot verzelfstandiging van de 128 eigen winkels van de supermarktketen.

Met de actie wil het collectief naar eigen zeggen “het recht op staken verdedigen, strijden tegen de ultraliberalisering van de samenleving en oproepen tot een boycot tegen Delhaize-winkels”.