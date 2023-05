Ineos Grenadiers ziet Filippo Ganna uitvallen met corona: “Hij keek er zo naar uit om zondag voor eigen volk te knallen in de tijdrit”

Geen Filippo Ganna meer bij Ineos Grenadiers in deze Giro, dat laat de Britse ploeg vanmorgen weten. Ganna testte positief op corona. De Italiaan kampt met “milde, griepachtige” symptomen en komt niet meer in actie. Voor Remco Evenepoel valt er zo een belangrijke concurrent weg voor de tijdrit van zondag. Ook de klassementsmannen van Ineos zullen balen, want het beukwerk van Ganna zou hen in de komende weken goed geholpen kunnen hebben.

Opvallend: Ganna’s fiets stond nog klaar om te starten vanmorgen, maar vanmorgen testte de zieke Italiaan positief op corona en besliste z’n ploeg Ineos Grenadiers om hem niet meer te laten starten. “Voor hem is het wel een echte domper. Hij keek er zo naar uit om zondag voor eigen volk te knallen in de tijdrit”, aldus sportief directeur Rod Ellingworth. Door het uitvallen van Ganna heeft Remco Evenepoel morgen dus een concurrent minder in de tijdrit, maar voor Ellingworth en Ineos is het uitvallen van Ganna voor de hele Giro spijtig.

Ganna’s fiets stond vanmorgen nog klaar voor de start van rit 8, maar starten zal de Italiaan dus niet doen. — © rr

“Hij is een zeer belangrijke pion binnen onze ploeg, dus het is echt jammer. Maar corona is nu eenmaal deel van het leven en we moeten ermee leven. De andere renners testten vanmorgen gelukkig allemaal negatief en hebben geen symptomen.” Ganna was ook voorzichtig. De Italiaan voelde zich gisteren al wat minder op de fiets en at gisterenavond op z’n eentje. Nu is duidelijk waarom. “Hij voelde zich niet zo goed en zonderde zich wat af van de rest. We hadden vandaag de kans om hem te laten starten, maar voor de veiligheid van Filippo zelf en van alle andere renners hebben we beslist dat niet te doen”, aldus Ellingworth.

Ook kopman Geraint Thomas betreurt het uitvallen van zijn meesterknecht, die Thomas de afgelopen dagen al bijstond toen de Brit wat pech kende. “Het is een grote domper, maar het is wel de juiste beslissing. Hij voelt zich niet lekker genoeg om te koersen, dus dan is het logisch dat hij niet meer start. Ik hoop dat alles oké gaat met hem, ik wens hem veel beterschap. Het is een groot verlies voor ons.”