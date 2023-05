Brandweer zoekt uur lang naar bromfietser in kanaal in Stokrooie terwijl hij thuis zit

Hasselt

Een voorbijganger schrok zaterdag rond 7 uur toen hij in het Albertkanaal, ter hoogte van Stokrooie, een helm en zadel in het water zag liggen, omgeven door een olievlek. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd en de brandweer Zuid-West Limburg kwam met een duikteam ter plaatse. Ze gingen op zoek naar een drenkeling, maar troffen alleen een bromfiets in het kanaal aan. Deze werd op het droge getrokken.

Na ongeveer een uur zoeken raakte bekend dat de bromfietser veilig en wel thuis was geraakt. Hij was in het water gesukkeld, maar klauterde op eigen houtje uit het Albertkanaal. Vervolgens ging de drenkeling naar huis. Het was de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) die de betrokkene kon lokaliseren aan de hand van het kenteken van de bromfiets. ppn