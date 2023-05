Oplossing voor het Belgische shorttrack: na breuk met Nederland trekken Hanne Desmet en co. naar de Verenigde Staten en Canada

Na de breuk met Nederland is er een oplossing voor het Belgische shorttrack. Nadat het Belgische team verplicht weg moest uit het Nederlandse Herenveen, heeft de Vlaamse Schaats Unie een nieuw plan klaar. Hanne en Stijn Desmet vinden binnenkort onderdak in de Verenigde Staten en Canada.

Jarenlang werkten Hanne en Stijn Desmet samen met het Nederlandse team, waarmee ze in Heerenveen trainden. Tot vorige maand: uit het niets waren de Belgen er niet meer welkom. Wellicht door het groeiende succes van Stijn en Hanne Desmet, die steeds vaker medailles wegkapen op grote toernooien voor de neus van hun Nederlandse trainingsmaatjes. De Vlaamse Schaatsunie moest dus op zoek naar een alternatief voor de Belgische shorttrackers, en dat lijkt er nu te zijn.

Vanaf juni trekken de shorttrackers naar de Verenigde Staten, daarna naar Canada. Niet zomaar: De eerste twee wereldbekers shorttrack vinden plaats in Montréal, Canada. Net tot dan loopt de testperiode, om te zien of het de Belgische schaatsers ligt. Daarna kan een verdere samenwerking in het westen beklonken worden.