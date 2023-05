Helikoptervlucht van Evenepoel en co dreigt nog een staartje te krijgen: UCI “veroordeelt gedrag dat ingaat tegen de principes van fair play”

Na de bergetappe van vrijdag had Soudal Quick-Step een helikopter klaarstaan met vijf plaatsen, zodat kopman Remco Evenepoel sneller in het hotel kon zijn. Ook Bahrain Victorious maakte gebruik van de helikopterdienst. De organisatie van de Giro bood de helikopters aan, de teams kozen zelf of ze er wel of niet voor wilden betalen. Nu komt de Internationale Wielerunie UCI met een statement tegen de helikopters, omdat de wielerunie vindt dat het ingaat tegen de fair play.

Een vlucht met de helikopter naar het hotel bedroeg dertig minuten, met de ploegbus zouden Remco en co. er tweeënhalf uur over moeten doen. De keuze was voor Evenepoel en enkele ploegmaats dus snel gemaakt. Alles voor de extra rust. Maar net daar wringt nu het schoentje bij de UCI. De Internationale Wielerunie vindt dat de renners die de helikopter namen een groot voordeel hadden op de andere renners en dat inging tegen de fair play.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De Union Cycliste Internationale (UCI) stelt vast dat sommige renners na afloop van de 7e etappe van de Giro d’Italia, tussen Capua en Gran Sasso d’Italia, gebruik hebben gemaakt van helikoptervervoer om het finishgebied te verlaten”, klinkt het in een statement. “Dit vormt een voordeel dat ingaat tegen de beginselen van fair play en de reglementaire bepalingen om een gelijke behandeling bij het vervoer van de ploegen naar hun hotels. Bovendien druist het gebruik van een helikopter door sommige renners in tegen het principe van de vermindering van de ecologische voetafdruk, zoals vermeld in de specificaties van de organisator van de UCI WorldTour.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Internationale Wielerunie laat ook weten stappen te ondernemen: “De UCI veroordeelt dit gedrag ten stelligste omdat het indruist tegen de principes van fair play en billijkheid, de fundamentele waarden van de sport. De UCI zal daarom de nodige maatregelen en sancties nemen om ervoor te zorgen dat een dergelijke praktijk in de toekomst niet meer voorkomt.” Welke sancties er zouden komen, is voorlopig een raadsel. De UCI lijkt wel de ploegen te viseren, terwijl de Giro-oraganisatie de helikoptervluchten aanbood. Het was aan de ploegen om te kiezen of ze er gebruik van wilden maken.

Slecht geregeld?

In het peloton heerst toch vooral verbaasdheid over de hele situatie. Het alternatief was om in een propvolle gondel tussen de fans naar beneden te gaan, met dus een verhoogd risico op coronabesmettingen. Bovendien zouden renners die de gondel namen pas rond 22 uur in hun hotel aankomen. “De kabelbanen waren door de organisatie niet eens gereserveerd voor renners. Elk team dat daar aankwam, moest tegen anderen vechten om een plekje”, klinkt het bij Ignatas Konovalovas van Groupama FDJ.