Kroning Charles II krijgt zure nasmaak voor minister uit Papoea-Nieuw-Guinea: video’s van dochter leiden tot ontslag

Justin Tkatchenko maakt niet langer deel uit van de regering van Papoea-Nieuw-Guinese. De minister van Buitenlandse Zaken nam ontslag nadat er bakken kritiek kwam op zijn tripje naar Londen, waar hij de kroning van Charles III bijwoonde. De vrouw van Tkatchenko was verhinderd, dus nam hij dochter Savannah mee naar het Verenigd Koninkrijk. De jonge vrouw filmde onder meer de luxueuze vliegreis naar Londen en de tussenstop in Singapore waar ze handenvol geld uitgaf aan luxemerken zoals Hermès of Louis Vuitton.

Papoea-Nieuw-Guinea maakt deel uit van de Commonwealth en heeft koning Charles III als staatshoofd. Het land is rijk aan grondstoffen, maar ondanks het erts, gas, koper en goud in de grond leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Dus was alle luxe in de video’s - volgens lokale media kostte het reisje meer dan 900.000 dollar - een doorn in het oog van heel wat bewoners van het Oceanisch land.

Justin Tkatchenko gooide olie op het vuur door criticasters “primitieve dieren” te noemen en nam uiteindelijk ontslag toen er vrijdag protest uitbrak in hoofdstad Port Moresby. Hij zette naar eigen zeggen een “stap opzij” na overleg met premier James Marape en wil niet dat de “recente gebeurtenissen” een schaduw werpen op het nakende bezoek van Joe Biden en de Indiase premier Narendra Modi.

De video’s van Savannah werden verwijderd van haar Tiktok-account, maar dat kon niet beletten dat de beelden de wereld rond gaan.