Thibaut “Must See TV” nekt ex-ploeg TOPdesk Antwerp in 3X3 Challenger in Shenzhen

Op de 3X3 Challenger in het Chinese Shenzhen keek Thibaut “Must See TV” Vervoort zijn ex-team TOPdesk Antwerp voor de eerste keer in de ogen. Na een heuse nagelbijter won Vervoort met het Chinese Futian met 17-16 van TOPdesk Antwerp. Thibaut Vervoort leidde met 9 punten zijn team naar de nipte winst.