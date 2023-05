Kortrijk Spurs met dubbel (titel en Vlaamse Cup) naar BNXT League, West-Vlaamse club ontvangt op 15 mei licentie

Het doek is gevallen in Top Division Men One (tweede klasse). Kortrijk won de finale na een best of three van LDP Donza. De ploeg van coach Christopne Beghin zegevierde in de belle met 95-73. Volgend seizoen komt de West-Vlaamse ploeg normaal gezien in de BNXT League uit. Ook Den Haag vroeg een licentie aan. 22 ploegen in de BNXT League is volgend seizoen dus aan de orde.

Wat een seizoen voor Kortrijk Spurs. In maart won het de Beker van Vlaanderen en nu heeft het ook de titel in Top Division Men One op zak. Net als in de halve finale moesten de West-Vlamingen drie wedstrijden in de finale afwerken. Na een 52 32 bonus halfweg ging het via Niels De Ridder (13 punten, 6 rebounds), Nicholas Tomsick (28 punten, 7 rebounds, 4 assists) en Mathieu Coucke (15 punten) het naar 76-50 ging het naar 95-70 zege. Voor Brecht Guillemyn (36), die ook drie jaar bij Antwerp Giants in eerste klasse aan de slag was, was het zijn laatste wedstrijd. Volgende week worden de licenties uitgereikt. Het staat in de sterren geschreven dat het ambitieuze Kortrijk Spurs een licentie krijgt. De BNXT League zou dan terug over elf Belgische ploegen beschikken. Ook In Nederland is een elfde ploeg, met Den Haag, in de maak.