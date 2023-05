Triatleet Marten Van Riel wordt dertiende bij comeback, Jelle Geens in top tien

Na bijna een jaar zonder competitie is triatleet Marten Van Riel zaterdag dertiende geworden op de WTS van Yokohama, een wedstrijd van het allerhoogste niveau in het olympisch triatlon. Landgenoot Jelle Geens streed lang mee om de zege en finishte als zevende.

Een zware blessure aan de enkel hield Marten Van Riel (30) sinds vorige zomer aan de kant. Zaterdag maakte hij zijn comeback in Japan, maar de verwachtingen lagen niet al te hoog omdat hij nog altijd tien seconden per kilometer trager loopt dan een jaar geleden. De Kempense triatleet kon afgelopen jaar wel gewoon verder trainen op het zwemmen en fietsen en het was ook in die twee onderdelen dat Van Riel zaterdag de wedstrijd kleurde. Met de kopgroep uit het water, op kop sleurend tijdens het fietsen.

Een triatlon op de olympische afstand wordt echter bijna altijd beslist tijdens het lopen en het was in het slotonderdeel dat Van Riel de sterkste mannen moest laten gaan. Wel voorin van de partij tijdens het afsluitende lopen: Jelle Geens. De Limburger streed lang mee voor het podium, maar eindigde uiteindelijk als zevende. De overwinning ging naar de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde. Opvallend: olympisch kampioen Kristian Blummenfelt werd slechts achtste.