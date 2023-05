LA Lakers ten koste van Golden State Warriors naar finale NBA play-offs Western Conference, Miami Heat langs New York Knicks in Eastern Conference

In de Amerikaanse NBA heeft Los Angeles Lakers zich in de play-offs in de Western Conference verzekerd van een plek in de finale. De Lakers versloegen Golden State Warriors met 4-2. In de Eastern Conference won Miami Heat met dezelfde stand van New York Knicks

De LA Lakers wonnen de zesde wedstrijd in de play-offs van de Western Conference tegen Golden State Warriors met 122-101. Stephen Curry scoorde 32 punten voor de Warriors, maar het volstond niet voor een plek in de finale, die eer is weggelegd voor de ploeg van LeBron James.

In de Eastern Conference haalde Miami Heat het in het zesde duel nipt met 96-92 van New York Knicks. Nochtans blonk Jalen Brunson uit bij de Knicks met 41 punten, maar toch kon de ploeg uit New York geen zevende match uit de brand slepen.

LA Lakers ontmoet in de finale van de Western Conference de Denver Nuggets. Miami Heat weet hun tegenstander nog niet in de Eastern Conference. Dat wordt de winnaar van de confrontatie tussen Boston Celtics en Philadelphia 76ers, waar een zevende wedstrijd de beslissing moet brengen.

De winnaars van de Western en Eastern Conference strijden om de titel in de NBA. Die finale begint op 1 juni en kan duren tot en met 18 juni. Ook dan spelen de teams een best-of-seven: wie vier matchen wint is NBA-kampioen.