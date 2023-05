Prins reageert na ophef over badpak van gravin in Nederland

De Nederlandse prins Constantijn begrijpt niet waarom er eerder deze week ophef is ontstaan over het feit dat zijn dochter Eloise in badpak op televisie kwam. “Mensen zoeken altijd naar commotie. Ik snap niet waarom daar commotie over is”, reageerde de prins vrijdagavond.

De 20-jarige Eloise neemt deel aan het RTL 4-programma Het perfecte plaatje en deed tijdens de aflevering die eerder deze week te zien was een fotoshoot in badpak. Daar kwamen veel reacties op. Zo zei onder anderen royaltyverslaggever Jeroen Snel in RTL Boulevard dat een “grensgevalletje” te vinden. “Het randje wordt wel opgezocht. Angela de Jong schrijft dat Beatrix zich verslikte in de thee toen ze haar royale bombonella’s liet zien. Ik snap haar heel goed. Wat mij betreft had ze het helemaal niet hoeven doen. Ze is best beroemd en het is natuurlijk ook leuk om aan het programma mee te doen, maar ze blijft toch lid van de koninklijke familie.” Vrijdag zei hij in hetzelfde programma dat hij hetzelfde gezegd zou hebben over een mannelijke royal.

William Rutten, jurylid van Het perfecte plaatje, zei het dan weer goed te vinden dat Eloise meedoet aan het programma. “Niemand had dat verwacht”, zei hij. “Het is hartstikke leuk en je merkt aan haar dat ze zich totaal niet beter voelt dan anderen. Ik vind dat je haar echt leert kennen in dit programma en ik weet zeker dat de kijkers haar in hun hart gaan sluiten.”

Voor de camera van het Nederlandse Shownieuws heeft ook haar vader, prins Constantijn, daar vrijdagavond op gereageerd. Hij vindt het leuk dat zij deelneemt aan het programma, zo zei hij. “Ik hoop dat ze foto’s blijft maken. En niet alleen maar met een iPhone, maar ook met een echte camera.”