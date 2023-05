Een duidelijk signaal: maar liefst vier Nederlandse wedstrijden stilgelegd omdat voorwerpen op het veld werden gegooid

In de Eredivisie werd het duel tussen FC Twente en NEC Nijmegen gestaakt. Na de 2-0 van Twente gooide de thuisaanhang een drinkbeker op het veld, scheidsrechter Danny Makkelie vond het genoeg om de partij tijdelijk te staken. Even later werd hervat en won Twente met 4-0. Makkelie gaf achteraf bij ESPN toe dat de wedstrijd staken voor slechts een drinkbeker wat overdreven klinkt, maar het wel nodig was: “Dit is gewoon een signaal. We hebben afgesproken dat we dit niet willen. Iedereen heeft gevraagd om deze aanpak. Dus we moeten de regels naleven.”

Het bierbekertje in kwestie uit FC Twente - NEC Nijmegen. — © Getty Images

Ook in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, ging het mis. Drie keer zelfs. Ook daar zagen we een gelijkaardige situatie als in Twente. In de partij FC Eindhoven - Helmond Sport stuurde de ref de 22 spelers tijdelijk naar binnen nadat de bezoekende fans bierbekers op het veld gooiden na een doelpunt van hun club. Ook in de wedstrijden tussen FC Den Bosch - Almere City en PEC Zwolle - Roda JC gooiden de fans bierbekers na een doelpunt en werden de matchen even stilgelegd.

Daarna werden alle partijen gewoon uitgespeeld. Volgens de nieuwe regels van de Nederlandse voetbalbond moet de scheidsrechter verplicht de wedstrijd definitief staken als er voor de tweede keer voorwerpen het veld op worden gegooid. Dat gebeurde in alle vier de matchen niet, dus speelden ze na de onderbrekingen gewoon verder. Ook wanneer een speler, trainer of lid van de arbitrage door een voorwerp geraakt worden, moet de partij definitief stilgelegd worden.

De regel kwam er na het aanstekerincident uit Feyenoord - Ajax vorige maand. Toen kreeg Ajax-speler Davy Klaassen een aansteker op het hoofd gegooid en moest hij al bloedend naar de kant. De KNVB wil ingaan tegen dergelijk wangedrag en dit is alvast een signaal dat het menens is.