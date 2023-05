Hoe Dirk Bikkembergs van Fossombrone de stijlvolste voetbalclub ter wereld maakte: “Tegenstanders noemden ons ‘mannequins’”

De streep van de overgangsrit van zaterdag in deze Giro ligt in Fossombrone. Een stadje dat in ons land een belletje doet rinkelen. In 2005 kocht modeontwerper Dirk Bikkembergs er namelijk de lokale voetbalclub. De modieuze outfits waarin hij het team het veld op liet draven, gingen de wereld rond. Marketinggewijs een gigantisch succes, maar sportief maakte de club evenwel geen doorstart. Al kan ze uitgerekend zondag wel weer promotie naar de Serie D afdwingen.