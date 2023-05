De titel die er komt door Barcelona minder Barcelona te maken: het grote gelijk van ‘tuinman’ Xavi

Met een zege zondagavond bij stadsrivaal Espanyol kan FC Barcelona zich verzekeren van een eerste titel sinds 2019. De titel zal vooral die van Xavi (43) zijn. Toen hij in november 2021 overnam, stond de club nog negende. Sindsdien heeft geen team in Spanje meer punten behaald. Het clubicoon had geen schrik om heilige huisjes omver te schoppen en triomfeert nu. “Er is gewoon te veel kritiek”, zegt hij.