Belgische darters juichen: Huybrechts, De Decker en Vandenbogaerde zorgen voor drie op drie in Praag, nu wachten wereldtoppers

Het dartscircus is dit weekend neergestreken in Praag voor de Czech Darts Open, de achtste manche van de European Tour. En vrijdag wonnen drie Belgen allemaal hun partij.

Mario Vandenbogaerde (PDC 74) gooide twee 180-scores en 96.99 gemiddeld op weg naar een 6-5 overwinning tegen de Canadees Matt Campbell (PDC 60). De West-Vlaming stond op een bepaald moment 3-5 in het krijt en overleefde drie matchdarts. Vandenbogaerde treft in de tweede ronde Dirk van Duijvenbode (PDC 11).

Mike De Decker blijft intussen bezig aan een sterk seizoen. ‘The Real Deal’ was in zijn eerste ronde in Tsjechië met 6-4 te sterk voor veteraan Ian White (PDC 42). De Decker raakte slechte 6 op 21 dubbels en kwam toch tot een gemiddelde van 96.30. Door zijn zege is de Mechelaar meteen twee plekken gestegen op de wereldranglijst, naar plaats 48. De Decker krijgt nu nummer twee van de wereld Michael van Gerwen tegenover zich.

Kim Huybrechts (PDC 30) had de op papier lastigste klant, met Callan Rydz (PDC 25). ‘The Hurricane’ profiteerde echter optimaal van een mindere dag van de Engelsman door hem met 6-1 huiswaarts te sturen. Huybrechts gooide 95.97 gemiddeld en maakte het af met een 112 finish. Nu wacht een clash met dertiende reekshoofd Martin Schindler.

Dimitri Van den Bergh (PDC 10) is reekshoofd in Praag en neemt het zaterdag op tegen de Zwitser Stefan Bellmont (PDC 120).