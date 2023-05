Lommel sluit seizoen in stijl af met historische zege en eerste plaats

SL16 beschouwde het vooraf al als een halve oefenwedstrijd en dat bleek al snel. Al na een half uur kregen de Rouches vijf doelpunten van groen-wit om de oren. Toch was het SL16 dat verassend de score opende via Calut. Daarna werd de bolwassing in gang gezet tegen een zwakke Luikse defensie. Cauê, Metinho, Talvitie en Fatah (twee keer) gunden het Lommelse publiek een leuke afsluiter. Tussendoor mikte uitblinker Fatah nog een strafschop tegen de paal. In een slaapverwekkende tweede helft zorgde Cauê met zijn negende doelpunt van het seizoen voor een ruime 6-1-zege, de grootste thuisoverwinning in vijf jaar. Lommel SK sluit maandagavond het seizoen af met een oefenwedstrijd tegen de belofteploeg tegen Manchester City. De trainingen worden hervat op 3 juli. (svc)LOMMEL SK: De Busser - Aguilar, Amankwah, Pierrot, De Grand (60’ Nizet) - Metinho (Vancsa), Granell, Henkens (87’ Nieki) - Talvitie (73’ Thordarson), Cauê, Fatah (60’ Martinez).SL16: Mago - Simicic, Banse, Diaw - Brrou, Kuavita, Ghalidi (87’ Pires), Berberi (87’ N’Salambi), Calut - Benfriha, Buksa (70’ Diallo).DOELPUNTEN: 3’ Calut 0-1, 4’ Cauê 1-1, 13’ Metinho 2-1, 19’ Talvitie 3-1, 25’ Fatah 4-1, 27’ Fatah 5-1, 90’Cauê 6-1. STRAFSCHOP: 22’ Fatah (mis)GELE KAARTEN: 28’ Fatah (trekfout), 41’ Brrou (protest), 53’ De Grand (tackle), 74’ Cauê (trekfout), 76’ Diaw (onsportief gedrag).SCHEIDSRECHTER: Tom StevensTOESCHOUWERS: 800 (svc)