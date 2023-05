Ronnie O’Sullivan geeft Luca Brecel nummer 1-positie haast cadeau en haalt uit: “Snooker is je opponent naar de kl*ten helpen”

Ronnie O’Sullivan moet nog even wachten op zijn achtste wereldtitel snooker. De Engelsman verloor op het WK in de kwartfinales van Luca Brecel. Die laatste kan komend seizoen wel eens de nieuwe nummer één van de wereld worden.

‘The Rocket’ is namelijk van plan om dan meer in Azië te gaan snookeren en daardoor verschillende toernooien in eigen land over te slaan. Daardoor zou Brecel het minieme verschil tussen de twee snel kunnen overbruggen.

“Ik ga alle overzeese toernooien spelen en de toernooien in de UK missen”, aldus de Engelsman bij talkSPORT. “Ik kan niet alles spelen. Vroeger zei ik: Ik ga niet reizen, ik blijf hier. Maar op dit punt in mijn loopbaan is Azië een mooie kans om grote toernooien te spelen. Als ik het in Azië niet goed doe, vind ik het ook niet erg om snel naar huis te gaan en naar Schotland of Noord-Ierland te reizen voor een toernooi. Maar als ik succes heb, ga ik het thuis lekker rustig aan doen met de honden.”

O’Sullivan is momenteel zijn nieuw boek ‘Unbreakable’ aan het promoten. Een van de meest gebrachte passages is die over waarom snooker zo’n zware sport is.

“Laat me iets vertellen over snooker zoals het is”, stelt de zevenvoudige wereldkampioen. “Het is prachtig en brutaal. Ik hou van deze sport en ik voel me vereerd om ze op het hoogste niveau te mogen spelen. Ik zit er constant mee in mijn hoofd, het is een obsessie. Maar soms is het ook slecht, mentaal dan. Iets dat ik niet los kan laten. Snooker kan grillig en wreed zijn. Jij en de tafel, de hele dag, elke dag. Lage plafonds en kunstlicht, muffe lucht en slecht eten. Al die uren in een donkere kamer terwijl je tegen niemand spreekt, buiten jezelf. Je emoties die je uitsluit, het verlies van je sociale vaardigheden. Als je die al kon ontwikkelen als kind.”

En hij was nog niet klaar. “Als je een finale speelt in het tennis en een forehand in het net slaat, kreeg je meteen een nieuwe kans om een punt te maken. Hetzelfde geldt voor golf. Mis een bal en je krijgt nog tientallen slagen nadien om het goed te maken. Jij bent ook de enige die jouw bal mag aanraken. Niemand kan die ergens in een zandbak droppen om je te laten afzien. Snooker? Dat draait om het ruïneren van het leven van je tegenstander. Zijn spel vermorzelen, in stukjes. Het gaat om de dingen doen die hem boos maakt en gefrustreerd. Kortom: hem naar de kl*ten helpen.”

O’Sullivan onthulde ook dat zijn tegenstanders hem voor ‘The Ghost’ noemen. De reden? Omdat ze hem nauwelijks zien tijdens toernooien. De Engelsman zit vaak alleen in zijn kleedkamer voor wedstrijden en dus niet in de players’ lounge, zoals zowat alle andere snookerspelers. En na afloop vertrekt hij meestal recht naar zijn hotelkamer.

© Getty Images

Drank en drugs

‘The Rocket’ had het ook opnieuw over zijn verleden van drank en drugs. “Er zijn jaren in mijn leven die voor mij een compleet gat hebben achtergelaten, waar ik niets meer van weet”, aldus O’Sullivan. “Ik heb zes, zeven jaar van mijn leven vergooid door te drinken en marihuana te roken. Daarna heb ik nog vier jaar verspild met zaken buiten de sport waar ik niet goed mee om kon gaan.”

De Engelsman verloor eind jaren 90 zijn Irish Masters-titel na een positieve cannabistest, daarna ging hij afkicken. “Ik verloor het zelfvertrouwen en mijn persoonlijkheid. Ik moest dingen nemen om gewoon maar te voelen dat ik kon socializen. Toen werd ik clean, maar werden alle sociale situaties voor mij gewoon gênant. Ik moest alles opnieuw leren. Dat duurde even, maar toen kreeg ik in de gaten dat iedereen zijn eigen manier van leven heeft. “Afkicken heeft me geleerd dat blij zijn begint bij jezelf, ik geloof daar ook echt in. Sinds 2000 heb ik daar ook altijd in geloofd.”